Parigi, omaggio a Scalfari nel centenario dalla nascita

PARIGI, 17 OTT - ''Eugenio Scalfari, le pouvoir des mots'': in occasione del centenario della nascita di Eugenio Scalfari (1924-2022), l'associazione Italiques in partenariato con il comune di Parigi ha organizzato una Giornata di Studi consacrata al grande intellettuale italiano fondatore dei giornali L'Espresso e La Repubblica. ''Eugenio Scalfari - si legge in una messaggio introduttivo pubblicato sul sito internet dell'associazione Italiques - è stata una personalità italo-europea, plurilingue e multiculturale, fuori dal comune e dai doni molteplici. Ha rivoluzionato la stampa italiana, sia nei contenuti, sia nel suo aspetto tipografico, fu anche un imprenditore coraggioso e abile". Tra le personalità chiamate ad intervenire (due le sessioni in programma dalle 9h30 alle 12h30 e dalle 14h30 alle 18h30) alla Bibliothèque de l'Hotel de Ville, in rue de Rivoli, Frederic Attal (Eugenio Scalfari, la matrice libérale), Alessandro Giacone (Lo scoop del secolo. Scalfari e le inchieste dell'Espresso sugli eventi del giugno-luglio 1964), Valdo Spini (Scalfari, tra giornalismo e politica negli anni Sessanta), Walter Veltroni (Scalfari e la sinistra italiana), Marc Semo (Scalfari, La Repubblica, Le Monde) Bernardo Valli (La testimonianza del corrispondente di Repubblica a Parigi), Bernard Guetta (Il progetto di creazione di un gruppo editoriale europeo). Attesi anche la direttrice per gli Affari culturali del comune di Parigi ed ex ministra della Cultura, Aurélie FIlippetti, nonché il presidente di Italiques, ex ambasciatore, ed ex portavoce di François Mitterrand, Jean Musitelli. La conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube dell'Association Italiques.