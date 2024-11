Parigi in pressing sull'Europa,'stop ai social per gli under 15'

BRUXELLES, 26 NOV - La Francia chiama l'Europa a vietare l'uso dei social media ai minori di 15 anni. La ministra dell'Istruzione Anne Genetet, durante l'incontro con gli omologhi a Bruxelles, ha sollecitato un'azione coordinata, esortando in particolare la Polonia, prossima presidente di turno dell'Ue, a prendere l'iniziativa. "In Francia abbiamo già una legislazione che non consente l'uso dei cellulari a scuola e le nostre indicazioni" sul divieto dei social prima dei 15 anni "hanno attirato ancora una volta l'attenzione di diversi Paesi Ue", ha evidenziato la ministra, secondo la quale l'Australia, con la sua proposta di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, è il modello da seguire. In Ue "ci sono Paesi che hanno un divieto molto severo, come l'Ungheria, e poi Paesi come l'Estonia che sono molto più aperti e che ritengono non sia necessario controllare, lasciando che l'apprendimento si svolga anche attraverso l'uso dello smartphone", ha osservato Genetet, insistendo sulla necessità di contrastare "la dipendenza" da social e smartphone che colpisce i più giovani. Il dibattito in Francia è tornato ad accendersi nei mesi scorsi a seguito di un report presentato al presidente Emmanuel Macron. Le linee guida sono nette: nessuno schermo sotto i 3 anni, tablet e tv solo con supervisione tra i 3 e i 6 anni, primo cellulare a 11 anni senza internet, e niente social prima dei 15 anni. Per TikTok e Instagram è poi necessario aspettare fino ai 18.