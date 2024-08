Parcheggiatori abusivi,in sette mesi 323 denunce dei Cc a Napoli

NAPOLI, 04 AGO - Un'industria da migliaia di euro al giorno quella che fa capo alla holding dei parcheggiatori abusivi a Napoli, con numeri degni di un'azienda. E' quanto emerge da un report stilato dai carabinieri di Napoli. Qualche numero sul fenomeno: da inizio anno 323 le denunce, quasi due parcheggiatori abusivi ogni 24 ore, e una media di 46 denunce al mese. Non solo: a incidere sulla richiesta conta anche l'importanza dell'evento. É il caso dello stadio Maradona per fare un esempio. I carabinieri hanno constatato che, durante le partite oppure per i concerti, i prezzi oscillano tra i 15 e i 20 euro arrivando addirittura a 30 euro per un posto durante le partite di Champions League o per il big match di campionato. Insomma, un fenomeno che va al di là del folclore: non si ha a che fare con il poveraccio di turno che sbarca il lunario ma di una vera e propria industria. Come testimonia una storia di campo: una donna residente a Posillipo ha raccontato ai carabinieri che un parcheggiatore abusivo l'aveva aggredita a via Caracciolo lanciando una sedia sull'auto della donna, responsabile a dire del parcheggiatore, di aver sostato in un posto riservato ad un altro cliente. Peccato che la sosta fosse pubblica. L'uomo, un 32enne napoletano, era stato denunciato proprio il giorno prima e per l'ennesima volta. Ai militari è bastato poco per individuarlo e segnalarlo all'autorità giudiziaria.