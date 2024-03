Papa, 'oggi gender è il pericolo più brutto del nostro tempo'

CITTÀ DEL VATICANO, 01 MAR - "Chiedo di leggere, così non mi affatico tanto; ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po'. Ma vorrei sottolineare una cosa: è molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l'ideologia del gender, che annulla le differenze.Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l'umanità.Uomo e donna, invece, stanno in una feconda "tensione". Lo dice papa Francesco ricevendo i partecipanti al Convegno sull'Antropologia delle Vocazioni.