ROMA, 13 SET - Questa sera, al suo ritorno dal viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste, e Singapore, Papa Francesco si è recato nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Quindi, al termine della visita, ha fatto rientro in Vaticano.