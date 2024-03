Paola Cortellesi presenta 'C'è ancora domani' a Berlino

BERLINO, 07 MAR - Première berlinese con tutto esaurito per 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi. Dopo la proiezione, ieri sera, Cortellesi è salita sul palco del cinema Colosseum, dov'è stata accolta con una standing ovation. "Questa è una storia per tutti e tutti possono prenderne un pezzettino, come vogliono, e se vogliono possono anche sorridere", ha detto la regista e attrice al pubblico berlinese, commentando la fusione tra dramma e commedia del suo film. Cortellesi sta presentando in Germania la sua opera, il cui titolo tradotto in tedesco è 'Morgen ist auch noch ein Tag'.