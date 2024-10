Pagliarulo (Anpi), 'c'è pericolo reale di una guerra mondiale'

BARI, 26 OTT - "C'è il pericolo reale di una guerra mondiale e solo un pazzo rimarrebbe indifferente a questo pericolo. Abbiamo deciso oggi di dar vita a queste sette grandi manifestazioni, ma non è che l'inizio. Ci spetta un lungo impegno per conquistare la pace. È da irresponsabili non muoversi contro la deriva bellicista che sta attraversando il mondo". Lo ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, intervenendo a Bari al corteo per la giornata di mobilitazione nazionale per la pace.