++ Padre ritrova la figlia in Polonia, era sparita nel 2021 ++ La madre l'aveva portata via, l'inseguimento finito a Rzeszòv BOLOGNA (ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Filippo Zanella, il fisioterapista cesenate di 47 anni che non vedeva sua figlia da settembre 2021, ha ritrovato e recuperato la bambina in Polonia. La piccola era partita con la madre a fine settembre 2021 verso il Paese d'origine della donna e lì se ne erano perse progressivamente le tracce. La bambina è stata ritrovata ieri a Rzeszòv. Lo ha raccontato, in conferenza stampa, il padre che si era trasferito in Polonia per ritrovarla.