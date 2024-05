Osnato (Fdi), il redditometro? Noi contro l'evasione

ROMA, 21 MAG - Il redditometro "non credo sia una svolta epocale. È un aggiornamento di alcuni parametri. Non annacqua né intacca la riforma fiscale né l'atteggiamento del governo Meloni. Certo, è un parametro che esiste e va aggiornato. Ed è anche una risposta a chi dice che non ci occupiamo di evasione fiscale". Così Marco Osnato, Fdi, presidente della Commissione Finanze della Camera. interpellato in merito alla misura sul redditometro. "Forse fa 'scalpore' perché siamo in campagna elettorale…"