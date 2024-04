Osaka 2025: Fedriga, faremo un Selecting Italy dedicato

TRIESTE, 09 APR - E' in via di organizzazione uno specifico evento Selecting Italy per gli investitori giapponesi in merito a Osaka 2025, oltre alla partecipazione del sistema delle Regioni italiane. Un "evento che avrà una portata di carattere planetario". Lo ha annunciato il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga alla seconda giornata di Selecting Italy. "Stiamo poi creando la piattaforma Investing Italy per mettere il sistema Italia nelle condizioni di presentarsi sui mercati internazionali in modo coerente e con il ventaglio completo delle proprie potenzialità. È fondamentale - ha aggiunto - dare spazio a tutte le nostre eccellenze: non solo allo straordinario patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico, ma anche alla grande capacità di innovazione che l'Italia è in grado di proporre a livello mondiale".