Ordigno bellico rinvenuto nell'Avelinese, zona presidiata

AVELLINO, 06 GEN - Un proiettile di artiglieria, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. L'ordigno è stato trovato in via Curci, una zona periferica del comune. Attivate le misure di sicurezza da parte della Questura di Avellino che ha disposto un presidio permanente di sorveglianza. La Prefettura ha attivato il 21° Reggimento Genio Guastatori per il disinnesco e la rimozione. Con una ordinanza, il sindaco, Marino Sarno, ha disposto la circolazione a senso unico sulla strada.