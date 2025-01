Opposizioni sul caso Almasri, governo venga in Aula subito

ROMA, 29 GEN - "Non ci sono giustificazioni plausibili per sottrarsi al confronto nella sede preposta su un tema così grave e rilevante per il Paese; tentare di eludere le proprie responsabilità è un comportamento intollerabile e irrispettoso nei confronti delle istituzioni democratiche": è quanto scrivono i capigruppo di opposizione alla Camera in una lettera indirizzata al presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana, a seguito "dell'annullamento dell'informativa dei ministri della Giustizia e dell'Interno in merito alla nota vicenda del cittadino libico Almasri", chiedendo "l'immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo". "Riteniamo, infatti, che tale questione, indipendentemente dal suo risvolto giudiziario, richieda chiarimenti adeguati ed esaustivi da rendere tempestivamente in sede parlamentare", concludono Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs) Matteo Richetti (Azione) Davide Faraone (Iv) e Riccardo Magi (Più Europa).