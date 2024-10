Opposizioni, Meloni venga in Aula su Albania, "dl fantasma"

ROMA, 22 OTT - La capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ha chiesto in Aula "un'informativa urgente della presidente Meloni sul decreto fantasma licenziato ieri dal Cdm", "il decreto Albania". "Meloni venga in Aula a spiegare cosa sta scritto in quel decreto, cosa può aggiungere al diritto europeo che è chiaro e vi dice che non si possono rimpatriare persone se i paesi non sono sicuri in tutte le loro parti", ha aggiunto. Anche Avs ha chiesto per voce di Francesca Ghirra "un'informativa urgente a Meloni sull'applicazione del protocollo Italia-Albania". Alla richiesta di "chiarimento" si è associato anche il M5s con Alfonso Colucci.