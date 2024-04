Opposizioni in Aula alla Camera, Meloni riferisca su Scurati

ROMA, 23 APR - La premier Giorgia Meloni riferisca in Aula alla Camera sul caso Scurati. Lo hanno detto prendendo la parola a Montecitorio in apertura della seduta pomeridiana i deputati Andrea De Maria (Pd), Elisabetta Piccolotti (Avs), Riccardo Ricciardi (M5s) e Valentina Grippa (Az). Nella maggior parte degli interventi i deputati di opposizione, anche in vista del 25 aprile, hanno chiesto inoltre da parte della premier una presa di posizione "chiara" sull'antifascismo.