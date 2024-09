Opposizioni disertano l'insediamento della commissione Covid

ROMA, 17 SET - Le opposizioni non parteciperanno domani all'insediamento della Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid. "Allo stato non ci sono le condizioni - spiega il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Francesco Boccia - e dunque non parteciperemo". La Commissione si dovrebbe riunire alle 8.30. "Ma si insedieranno da soli", dichiara il presidente dei senatori Avs Peppe De Cristofaro. "Il fatto di aver escluso dalla legge istitutiva la possibilità di indagare anche sulle Regioni - aggiunge Boccia - significa aver affossato di fatto la commissione".