Operazione Mare Ionio-Guardia Costiera, salvi 59 migranti

Una trentina di migranti che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione in legno sono stati soccorsi dalla Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che è tornata nel Mediterraneo centrale nei giorni scorsi. Il soccorso, sottolinea la Ong, è avvenuto "nonostante la pericolosa presenza di una motovedetta libica sulla scena". I migranti, aggiunge Mediterranea, sono ora tutti in salvo sulla Mare Jonio. "siamo riusciti ad impedire la loro cattura e la deportazione dagli orrori da cui scappano" in Libia.