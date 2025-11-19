Giornale di Brescia
Italia e Estero

Operazione antimafia nel Leccese, 100 carabinieri in azione

ROMA, 19 NOV - Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia dei carabinieri di Lecce, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. "I militari dell'Arma - si legge in una nota - stanno eseguendo numerose misure cautelari, disposte dal Gip, nei confronti di soggetti fortemente indiziati di associazione mafiosa e di altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso". All'operazione partecipano oltre 100 Carabinieri, con il supporto di unità speciali e mezzi aerei. Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata.

Argomenti
ROMA

