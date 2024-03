Operaio schiacciato dalla pompa della betoniera, grave

RAVASCLETTO, 26 MAR - Un uomo di 42 anni, di Socchieve (Udine), è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina, attorno alle 10.30, a Ravascletto nel cantiere per la realizzazione della copertura della pista di pattinaggio su ghiaccio. Per cause ancora al vaglio, l'operaio è stato colpito dalla pompa del camion betoniera con la quale stava procedendo a un getto di cemento. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che lo ha condotto, in codice rosso, all'ospedale di Udine: ha rimediato gravi traumi da schiacciamento, cranico, toracico e a un piede. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell'Azienda sanitaria.