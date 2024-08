Operaio muore schiacciato in un macchinario nel Milanese

È di tre morti e tre feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Milano, il bilancio di un incendio divampato ieri in una autofficina a Milano, in via Fra Galgario 8. Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio in cui è sviluppato il rogo. La Procura di Milano aprirà un fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e incendio colposo, 15 giugno 2024 ANSA / Paolo Salmoirago