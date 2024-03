Operaio morto a Pegli, non aveva le dotazioni di sicurezza

Un operaio di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago (Milano) all'interno della ditta Cifa. Ne danno notizia i vigili del fuoco. L'uomo lavora per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione e dal tetto è caduto in una buca. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118, tre mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri. L'operaio è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano. ANSA/Vigili del Fuoco ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK