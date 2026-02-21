Operaio investito da esplosione quadro elettrico, grave ma non in pericolo di vita

Giornale di Brescia
CASALE SUL SILE, 21 FEB - Un operaio è ricoverato al Centro Ustionati di Padova dopo aver subito delle ustioni per l'esplosione di un quadro elettrico che stava pulendo. L'incidente sul lavoro è avvenuto stamani alla ditta Impa Materie Plastiche di Casale sul Sile (Treviso) dove l'uomo stava pulendo il quadro elettrico che è improvvisamente esploso. L'uomo, un 57enne di Casale, ha riportato gravi ustioni al volto ed alle braccia ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso dai sanitari del 118 da dove poi è stato trasferito al Centro Ustionati di Padova. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal e i vigili del fuoco.

