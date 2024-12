Operaio indotto ex Ilva colpito da scarica elettrica,non è grave

TARANTO, 24 DIC - Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia in As (ex Ilva) di Taranto. Un dipendente di una ditta dell'appalto, a quanto si è appreso, è stato colpito ad un braccio da una forte scarica elettrica mentre lavorava nella sala motori del Treno Nastri 2. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale SS. Annunziata, dove è tenuto in osservazione. Secondo fonti della Uilm di Taranto, il lavoratore è "lucido e cosciente". Sono in corso accertamenti da parte degli enti ispettivi per chiarire le cause dell'incidente.