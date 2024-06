Operaio di 32 anni muore in incidente sul lavoro in Brianza

MONZA, 15 GIU - Un operaio marocchino di 32 anni è morto per i traumi da schiacciamento subìti stamani in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda per la lavorazione di metalli a Sovico (Monza). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un'automedica, un'ambulanza, i carabinieri e i tecnici di Ats. Non è al momento chiaro se l'operaio sia stato schiacciato da un macchinario o da lastre di metallo.