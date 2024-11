Operaio cade in un cantiere nel Parmense e muore

BOLOGNA, 11 NOV - Un operaio è morto precipitando da un'altezza di 12 metri. È accaduto ieri pomeriggio a Ramiola di Medesano, in provincia di Parma, all'interno di uno degli stabilimenti della ditta Grigolin, azienda produttrice di materiali per l'edilizia. La vittima aveva 59 anni e viveva a Borgo Val di Taro. Le cause dell'incidente sono al vaglio Carabinieri. Lo riporta la stampa locale. Secondo una prima ricostruzione, la produzione nel colorificio era ferma e l'uomo stava svolgendo lavori di manutenzione per una ditta esterna. Stava operando in un settore interno del capannone quando è precipitato da una dozzina di metri d'altezza. I colleghi hanno dato l'allarme ma quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non c'era più nulla da fare. "Ormai non si tratta più di emergenza: è fondamentale imporre la volontà assoluta di affrontare con risolutezza quello che sta diventando un vero e proprio allarme sociale che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro", così commenta Roberto Varani del settore edilizia Cisl nelle province di Parma e Piacenza, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima.