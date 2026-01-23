Giornale di Brescia
Operaio cade da un'impalcatura e muore a Palermo

PALERMO, 23 GEN - Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, a Palermo, mentre eseguiva delle riparazioni. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l'uomo era già senza vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.

