Ong, le truppe governative si ritirano da Homs

Fuori dai muri della scuola le case devastate dal terremoto: persone a passeggio nelle strade della città. Sono molte le famiglie che hanno trovato riparo grazie a Terre des Hommes, l'associazione che gestisce alcuni centri per gli sfollati del terremoto in Siria. Questa era una scuola di Aleppo, diventata una casa per decine di famiglie. 14 aprile 2023 ANSA/JESSICA PASQUALON