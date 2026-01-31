Giornale di Brescia
Ondei, 'inaccettabile dire che i giudici sono appiattiti sui pm'

MILANO, 31 GEN - "Non è accettabile" sostenere che "i giudici non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del 'collega' pubblico ministero". Se tale affermazione "fosse vera, vi sarebbe una grave emergenza per lo Stato di diritto. Ma essa significativamente non risulta rilevata da alcun organismo internazionale". Così il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei nel suo discorso pronunciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza, tra gli altri, del ministro della Giustizia Carlo Nordio. "La realtà - ha aggiunto - è che la magistratura italiana è un ordine dello Stato sano".

