Ondata di gelo ferma i voli sull'aeroporto Reagan di Washington

ROMA, 25 GEN - Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington oggi sono stati cancellati a causa della tempesta invernale che ha colpito la zona. Lo riferisce la Cnn citando le pagine social dell'aeroporto. Il Ronald Reagan è l'aeroporto per i voli nazionali statunitensi. Secondo i dati di FlightAware, oggi erano previsti oltre 400 voli in arrivo all'aeroporto Reagan e altri 420 in partenza.

ROMA

