Omicidio Regeni, in lista testi Al Sisi ed ex premier Renzi

Da un lato una fila di pettini, dall'altro una fila di gomitoli. Tutti del colore di Giulio Regeni e del popolo che chiede verità sulla sua morte: il giallo. Una volta dato il via, filati e pettini, movimentati da un gruppo di volontari, hanno costruito un telaio al centro del piazzale dei Tigli a Fiumicello (Udine) come a voler sciogliere i nodi. E' il flash mob promosso questa sera dalla famiglia di Giulio Regeni, per sottolineare che "tutti i nodi vengono al pettine", 25 gennaio 2024. ANSA/ALICE FUMIS