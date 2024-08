Omicidio nell'Oristanese, vittima un 44enne

ORISTANO, 10 AGO - Omicidio nella notte a Santa Giusta, a pochi chilometri da Oristano. Un uomo di 44 anni è stato ucciso in strada con una fucilata al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto in via Dante. Quando il personale del 118 è giunto sul posto l'uomo era già in gravissime condizioni, con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Oristano, il 44enne è deceduto poco dopo. Sul fatto indagano i carabinieri che avrebbero già individuato il presunto assassino.