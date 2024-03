Omicidio nell'Astigiano, fermata la figlia, ha 19 anni

TORINO, 02 MAR - La figlia dell'uomo ucciso nel tardo pomeriggio di ieri nell'Astigiano è in stato di fermo, con l'accusa di avere ucciso a coltellate il proprio padre, Akhyad Sulaev, 50 anni. La giovane, 19 anni, secondo quando rendono noto i carabinieri della compagnia di Canelli, coordinati dalla Procura di Alessandria, è stata fermata dopo le indagini della notte. L'episodio, per quanto accertato finora, sarebbe avvenuto al culmine di un acceso litigio nell'abitazione familiare. La 19enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata accompagnata in una struttura protetta, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida.