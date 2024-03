Omicidio nell'Astigiano: carabinieri, figlia ai domiciliari

TORINO, 04 MAR - All'esito dell'udienza di convalida di questa mattina al Tribunale di Alessandria, il gip non ha convalidato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero per ritenuta insussistenza del pericolo di fuga e ha applicato contestualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella comunità dove si trova attualmente. L'esito dell'udienza preliminare è dunque contrario a quanto si era appreso in mattinata e lo si apprende ora attraverso i carabinieri. La 19enne Makka, viene ricordato, è indagata per omicidio volontario aggravato del padre.