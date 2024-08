Omicidio di Sharon, carabinieri continuano a sentire i residenti

BERGAMO, 26 AGO - Proseguono anche oggi al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo gli interrogatori di persone 'informate sui fatti' in merito all'omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola, mentre camminava da sola per strada. In queste ore i carabinieri stanno sentendo diversi residenti di via Castegnate, la strada dov'è avvenuto il delitto: a quasi un mese dall'omicidio ancora non è chiaro perché Sharon sia stata uccisa e soprattutto da chi. Le indagini si sono inizialmente concentrate sul compagno Sergio Ruocco, ma il suo alibi - essersi trovato in casa al momento del delitto - sembra per ora reggere. Anche sabato scorso l'uomo era tornato due volte al comando provinciale dei carabinieri per alcune notifiche. Per lui non sono previste al momento nuove convocazioni.