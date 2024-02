Omicidio di due badanti: definitivo ergastolo per imputato

Alessandro Sabatino (s) e Luigi Cerreto in una foto tratta dalla pagina Facebook del programma 'Chi l'ha visto'. Resti umani ricoducibili a Sabatino (40 anni al tempo della scomparsa nel 2014) e Cerreto (23) sono stati rinvenuti in una villa nei pressi di Siracus. Con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere è stato fermato Giampiero Riccioli, 50 anni, figlio del proprietario dell'abitazione dove i due uomini lavoravano come badanti, Roma, 18 febbraio 2021. FB CHI L'HA VISTO +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ ++HO NO SALES EDITORIAL USE ONLY++