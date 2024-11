Omicidio a Foligno, si vagliano immagini videosorveglianza

FOLIGNO (PERUGIA), 07 NOV - Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza sono al vaglio della polizia che sta indagando sull'omicidio di un muratore italiano poco più che cinquantenne in un parcheggio nella zona industriale di Foligno. Non si esclude che possano fornire elementi utili per chiarire quanto è successo. Gli investigatori, che hanno anche sentito diversi possibili testimoni, al momento non fanno alcuna ipotesi sul possibile movente dell'omicidio. Hanno anche spiegato che al momento non ci sono fermati. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Perugia e dal commissariato di Foligno. L'uomo è stato accoltellato nel parcheggio. Soccorso dopo l'allarme dato da un passante è poi morto all'ospedale di Foligno.