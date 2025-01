Oltre 10mila chat ad alunna 13enne, professore indagato

BOLOGNA, 28 GEN - Migliaia di messaggi a una ragazzina di 13 anni, sua alunna, anche a sfondo erotico: circa 10mila chat in un solo mese e tra gli scambi online anche una videochiamata di quasi due ore. Nel Ferrarese un docente cinquantenne è indagato per adescamento di minori. Lo riporta il Resto del Carlino. La vittima è una ragazzina di una scuola secondaria di primo grado mentre l'indagato è uno dei suoi professori. Gli scambi - è stato ricostruito dopo le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Bologna con il pm Augusto Borghini, sequestri, consulenze su apparati telefonici e audizioni protette - hanno avuto inizio in autunno con messaggi di buongiorno e buonasera, diventati via via più insistenti, numerosi, con effusioni virtuali e testi poi molto espliciti. Oltre alle chat sono state trovate anche telefonate e videochiamate, tra cui una di oltre un'ora e 50 minuti. Dal 7 novembre ai primi di dicembre il consulente della procura di Bologna ha individuato oltre 10mila chat. L'uomo respinge le accuse. La scuola sarebbe stata messa al corrente alcuni giorni fa degli accertamenti di Arma e procura.