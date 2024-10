Ok in via definitiva alle modifiche alle missioni internazionali

ROMA, 22 OTT - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 201 voti a favore e 48 contrari, le modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il provvedimento ha l'obiettivo di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello, come spiega il dossier della Camera. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore Pd, Iv e Azione, mentre M5s e Avs no.