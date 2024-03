Ok dell'assemblea Onu alla risoluzione su IA, 'servono standard'

NEW YORK, 21 MAR - L'Assemblea generale dell'Onu ha adottato per consenso la risoluzione preparata dagli Usa che chiede degli "standard" per affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale. Si tratta del primo documento delle Nazioni Unite sulla nuova tecnologia, volto a garantire che l'Ia avvantaggi tutti i Paesi, rispetti i diritti umani e sia "sicura, protetta e affidabile". Il testo mira a colmare il divario digitale tra i Paesi ricchi e sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, ad assicurarsi che siano tutti al tavolo delle discussioni sull'intelligenza artificiale, e che dispongano della tecnologia e delle capacità per trarne vantaggio, ad esempio in campi come l'individuazione delle malattie, la previsione delle inondazioni e la formazione della prossima generazione di lavoratori.