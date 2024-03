Ok della commissione alla missione nel Mar Rosso,5s astenuti

ROMA, 04 MAR - Via libera dalle commissioni Esteri e Difesa della Camera alle deliberazione sulle ulteriori missioni internazionali, tra cui quella nel Mar Rosso. Voto favorevole da tutti i gruppi, eccetto il M5s che si è astenuto. Non erano presenti rappresentanti di Avs. Le commissioni hanno quindi proposto all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia a tre nuove missioni: quella in Ucraina finalizzata a sostenere Kiev nel suo impegno la riforma del settore della sicurezza civile (nel quadro del percorso di adesione all'Ue); quella, denominata Levante, finalizzare a fornire contributi per fronteggiare una potenziale escalation nel conflitto Israele-Hamas, inclusi interventi umanitari a favore della popolazione civile dell'area; quella chiamata 'Aspides' che si inquadra in un dispositivo di iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso, Golfo Persico e Oceano indiano nord-occidentale. Obiettivo è ripristinare e salvaguardare la libertà di navigazione nell'area.