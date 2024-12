Ok della Camera al decreto fiscale con 151 sì, è legge

ROMA, 05 DIC - Via libera finale dalla Camera, con 151 voti a favore, 111 contrari e 4 astenuti al dl fisco. Si prevedono fondi per il programma Rfi e per il servizio civile universale, il rifinanziamento di Ape sociale 2024 e 4 milioni in favore di Roma per il Giubileo. Il dl al Senato si è arricchito di molte misure diventando di fatto un omnibus. Tra queste, il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite Iva sotto i 170mila euro con possibile rateizzazione e l'innalzamento della dote per i partiti derivante dal 2xmille che viene rivista al rialzo con un tetto che arriva a sfiorare i 30 milioni.