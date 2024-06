Ok definitivo del Parlamento al ddl per il Terzo Settore

ROMA, 25 GIU - Nell'Aula del Senato si approva con 67 sì e 44 astenuti, nessun voto contrario, in via definitiva il disegno di legge sul terzo settore che era già stato approvato dalla Camera lo scorso aprile. Il testo contiene, tra le altre, misure in difesa dei minori più fragili, norme sullo sport dilettantistico e previsioni su donazioni ed eredità anche relativamente alle associazioni del terzo settore.