Ok all'articolo 5 del premierato sull'elezione diretta

ROMA, 12 GIU - Il Senato ha approvato l'articolo 5 del ddl sul premierato, il cuore del provvedimento, che introduce il principio dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, mentre le opposizioni hanno abbandonato l'aula per protesta. Il testo non dice come verrà eletto il Presidente del Consiglio rinviando ad una successiva legge ordinaria, punto criticato dalle opposizioni.