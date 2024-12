Ok a decreto, vietato pubblicare ordinanze misure cautelari

ROMA, 09 DIC - Niente nuove sanzioni ma sarà vietata la pubblicazione "delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Lo prevede il decreto legislativo, approvato oggi in Consiglio dei ministri, che era stato ribattezzato "legge bavaglio" dalle opposizioni e dalla Federazione nazionale della stampa. Il provvedimento, si legge, ha accolto le osservazioni delle commissioni parlamentari "solo in riferimento all'ampliamento del contenuto della norma, ma non all'introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio".