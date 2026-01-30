Oggi il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate

MILANO, 30 GEN - E' previsto per oggi, venerdì 30 gennaio il rientro incontrollato in atmosfera del detrito spaziale ZQ-3 R/B: l'oggetto, che ha una massa totale stimata di 11 tonnellate e una lunghezza di circa 12 metri, è il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 lanciato lo scorso 3 dicembre dalla startup cinese LandSpace. Secondo le ultime previsioni del programma di sorveglianza e tracciamento spaziale dell'Unione europea (Eu Sst), il detrito potrebbe rientrare intorno alle 12:04 ora italiana, con un margine di incertezza che si aggira ancora attorno alle sette ore. Considerata l'inclinazione dell'orbita del detrito, il suo rientro potrebbe avvenire tra 57 gradi di latitudine nord e 57 gradi di latitudine sud, una fetta del globo molto ampia che include gran parte degli oceani e delle terre emerse, compresi Stati Uniti ed Europa centro-meridionale. "Il Centro operativo italiano, responsabile del servizio di analisi del rientro Sst dell'Ue, sta lavorando per definire con maggiore precisione il possibile luogo e orario del rientro", spiegano gli esperti di Eu Sst. "Con l'avvicinarsi del rientro, le previsioni diventeranno più accurate, ma permangono incertezze dovute alla natura incontrollata dell'oggetto".