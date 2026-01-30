Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Oggi il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate

AA

MILANO, 30 GEN - E' previsto per oggi, venerdì 30 gennaio il rientro incontrollato in atmosfera del detrito spaziale ZQ-3 R/B: l'oggetto, che ha una massa totale stimata di 11 tonnellate e una lunghezza di circa 12 metri, è il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 lanciato lo scorso 3 dicembre dalla startup cinese LandSpace. Secondo le ultime previsioni del programma di sorveglianza e tracciamento spaziale dell'Unione europea (Eu Sst), il detrito potrebbe rientrare intorno alle 12:04 ora italiana, con un margine di incertezza che si aggira ancora attorno alle sette ore. Considerata l'inclinazione dell'orbita del detrito, il suo rientro potrebbe avvenire tra 57 gradi di latitudine nord e 57 gradi di latitudine sud, una fetta del globo molto ampia che include gran parte degli oceani e delle terre emerse, compresi Stati Uniti ed Europa centro-meridionale. "Il Centro operativo italiano, responsabile del servizio di analisi del rientro Sst dell'Ue, sta lavorando per definire con maggiore precisione il possibile luogo e orario del rientro", spiegano gli esperti di Eu Sst. "Con l'avvicinarsi del rientro, le previsioni diventeranno più accurate, ma permangono incertezze dovute alla natura incontrollata dell'oggetto".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario