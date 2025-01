Oggi a Milano l'Ucei partecipa a incontro delle polemiche

MILANO, 27 GEN - L'Ucei, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, ha deciso di partecipare con un suo rappresentante all'incontro con gli studenti che si tiene nel Giorno della memoria nella sede del Comune di Milano, che la Comunità ebraica della città ha invece deciso di disertare in polemica con l'Anpi che utilizza il termine genocidio per descrivere il conflitto a Gaza. Le "scelte di chi decide di non partecipare non aiutano la memoria" secondo Gadi Schoenheit, assessore alla Cultura dell'Ucei, il cui padre è stato un sopravvissuto ai campi di sterminio. "Non credo che aiutino - ha detto -. Credo che la memoria si porta avanti essendo presenti ovunque e comunque e avendo la forza di contrastare quelle che sono opinioni diverse dalle tue".