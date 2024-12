Occupanti lasciano B&B a Padova, mediazione dei carabinieri

PADOVA, 03 DIC - E' stato lasciato spontaneamente nel pomeriggio il bed and breakfast che era stato occupato abusivamente da circa un mese e mezzo in via ponte Vigodarzere, a Padova. Gli occupanti, una trentina di persone che si erano stabilite allacciando abusivamente le utenze, se ne sono andati a seguito della mediazione operata dai Carabinieri. Stamani si era svolta un'ispezione nell'appartamento da parte del comandante provinciale dell'Arma, Michele Cucuglielli. A dare notizia della liberazione sono stati gli stessi proprietari dello stabile ad uso turistico, situato nella zona nord della città euganea. L'appartamento era stato occupato di fatto un paio di mesi fa, dopo che una coppia di ospiti lo aveva regolarmente prenotato attraverso gli usuali canali online. Sono in corso di stima i danni all'appartamento. Sul caso la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo relativo al fatto, senza per ora individuare l'ipotesi di reato.