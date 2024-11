Occhiuto, 'pazzesco portare un manganello in ospedale'

CATANZARO, 12 NOV - "L'ennesimo episodio violento nei confronti del personale sanitario desta grande allarme e richiama l'urgenza di attivare ogni misura necessaria per tutelare i nostri medici e i nostri infermieri. Vicende di tale gravità, come quella avvenuta ieri sera nell'ospedale di Lamezia Terme, in cui il primario del Pronto soccorso Rosarino Procopio è stato aggredito con un manganello riportando varie contusioni, stanno diventando sempre più all'ordine del giorno". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Per questo, ancora una volta - prosegue - rinnovo l'invito alle istituzioni affinché si attivino tutte le opportune contromisure per arginare un fenomeno così inquietante". "Sincera solidarietà e vicinanza - conclude Occhiuto - al dottor Procopio, ai suoi colleghi, ai pazienti, e a tutta l'Asp di Catanzaro. Mi auguro che l'individuo che si è permesso di entrare in ospedale con un manganello, un comportamento davvero pazzesco, con l'evidente intento di usare la violenza contro qualcuno, venga assicurato alla giustizia per il suo atto criminale e indegno di un Paese civile".