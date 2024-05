Occhiuto, in Calabria tante spiagge libere, no alla Bolkestein

CATANZARO, 28 MAG - In Calabria la "risorsa spiaggia" non scarseggia - l'87% delle spiagge è al momento libero - e dunque la Giunta regionale, nella riunione di oggi, ha deliberato - "prima Regione in Italia a prendere una decisione di questo tipo e a metterla nero su bianco" - che in Calabria non sarà applicata la direttiva Bolkestein in merito alle concessioni rilasciate dai Comuni nei quali sarà valutata all'attualità l'insussistenza locale di scarsità e l'assenza di interesse transfrontaliero certo. Lo rende noto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.