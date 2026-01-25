Giornale di Brescia
Obama, a Minneapolis campanello d'allarme per ogni americano

WASHINGTON, 25 GEN - "L'uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante. Dovrebbe anche essere un campanello d'allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito di appartenenza, poiché molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco": lo afferma Barack Obama. "Le forze federali scrive in una nota - e gli agenti dell'immigrazione hanno un lavoro difficile. Ma gli americani si aspettano che svolgano i loro compiti in modo legale e responsabile e che collaborino con le autorità statali e locali, anziché agire contro di esse, per garantire la sicurezza pubblica. Non è ciò che stiamo vedendo in Minnesota".

Argomenti
WASHINGTON

