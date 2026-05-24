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Nyt, Iran si impegna a rinunciare alle scorte di uranio nell'intesa con gli Usa

NEW YORK, 23 MAG - Nell'accordo con gli Stati Uniti, l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Lo riporta il New York Times citando due fonti americane, secondo le quali le modalità precise con cui l'Iran cederà le sue scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano.

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